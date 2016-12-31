Найдены тела 50 погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи

Сочи, 31 декабря. Результаты генетической экспертизы останков погибших, найденных на месте крушения Ту-154 в Сочи, в данный момент проходят обработку в Российском центре судебно-медицинской экспертизы Минздрава России.

Как стало известно ФАН от источника из следственных органов, на данный момент спасателям удалось найти тела 50 человек. Генетические пробы погибших будут сравниваться с анализами, изъятыми у родственников. По официальным данным, со дня Черного моря поднято 19 тел погибших и 217 фрагментов, поисковые работы продолжаются. Сегодня в Москву был доставлен еще один борт с телами погибших.