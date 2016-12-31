Бойцы ВСУ дезертируют после провала наступления в Донбассе

Донецк, 31 декабря. После провала операции по захвату территорий в зоне военного конфликта в Донбассе, которые контролирует Донецкая народная республика, украинские силовики начали дезертировать. Об этом журналистам рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По словам Басурина, в рядах Вооруженных сил Украины зафиксирован низкий уровень доверия к командованию.

«За последние дни зафиксировано до 15 случаев самовольного оставления позиций», — отметил он.

Ранее Газета.Ru сообщала о том, что депутат Верховной рады Надежда Савченко вновь планирует встретиться с главами Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

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