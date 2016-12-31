Новости Новороссии: ВСУ перебросили танки к границам ДНР, Донецк и Горловка под огнем запрещенных орудий

Новороссия, 31 декабря. По данным разведки ДНР, ВСУ усилили свои позиции вблизи линии фронта танками и БМП. Командование украинской армии перебросило к границам ЛНР группу иностранных наемников. Окраины Горловки, Донецка, Ясиноватой и юг ДНР оказались под обстрелами тяжелых минометов ВСУ.

Пьяные солдаты ВСУ переехали мирного жителя на БМП

Как сообщил сегодня на брифинге официальный представитель штаба Народной милиции Луганской народной республики майор Андрей Марочко, военнослужащие ВСУ на БМП наехали на мирного жителя, после чего покинули место происшествия, оставив его умирать.

Недалеко от населенного пункта Макарово бойцы украинской армии в состоянии сильного алкогольного опьянения, передвигаясь на бронетранспортере, наехали на автомобиль ВАЗ-2101, за рулем которого был мирный житель. После наезда водитель был еще жив, однако киевские силовики бросили его умирать на морозе. Пострадавший успел позвонить семье и рассказать о случившемся, сообщил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, по информации Андрея Марочко, внутри украинской армии значительно возросло число небоевых потерь. Он связывает данный факт с новогодними праздниками и ростом числа случаев употребления спиртных напитков . Так, согласно данным разведки ЛНР, из-за неосторожного обращения с минно-взрывными устройствами в состоянии алкогольного опьянения погибли два военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, еще двое получили ранения.

Напомним, ранее представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко сообщил, что командование украинской армии перебросило на позиции ВСУ в районе Светлодарска и Луганского новую партию военной техники и до 100 человек личного состава.

Киевские силовики выпустили почти 50 мин по ДНР за сутки

Замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин в ходе сегодняшнего брифинга привел данные о количестве обстрелов со стороны военнослужащих ВСУ за минувшие сутки: территория ДНР обстреливалась киевскими силовиками более 120 раз.

Согласно данным замкомандующего, в общей сложности киевские силовики 123 раза открывали огонь по прифронтовым зонам ДНР, в том числе и из запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных минометов. Всего по территории республики было выпущено 47 мин калибрами 120 и 82 мм. Украинские военнослужащие также выпустили 49 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, в ходе обстрелов ими использовались различные виды стрелкового оружия и вооружение БМП, сообщил Эдуард Басурин.

Украинская армия открывала огонь по поселкам, расположенным на окраинах Горловки, Донецка, Ясиноватой, а также по Докучаевску и селам Новоазовского района в южной части ДНР. За последние сутки обстрелами ВСУ был поврежден один жилой дом в селе Саханка на юге республики.

Украинская армия перебросила группу наемников под Дебальцево

По информации официального представителя оборонного ведомства ЛНР майора Андрея Марочко, украинская армия перебросила группу иностранных снайперов в район села Красный Пахарь недалеко от Дебальцево.

Как сообщает разведка республики, на территории фермы вблизи населенного пункта Красный Пахарь в зоне ответственности 54-й бригады ВСУ было отмечено размещение подразделения иностранных снайперов, разговаривающих на английском языке. По словам представителя штаба Народной милиции, украинское командование вынуждено обращаться к помощи иностранных наемников в связи с низким морально-психологическим состоянием военнослужащих ВСУ.

Напомним, ранее в оборонном ведомстве республики сообщили о том, что за минувшие сутки киевские силовики подвергли обстрелам опорные пункты Народной милиции ЛНР шесть раз. В зоне поражения оказались населенные пункты Калиново, Калиновка и Красный Яр. Обстрелы велись из тяжелых минометов калибром 82 мм.

ВСУ усиливают боевую мощь вблизи границ ДНР

Согласно данным заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, украинская армия стягивает в зону так называемой АТО в Донбассе танки и бронетехнику.

Разведка республики в очередной раз зафиксировала факты нарушения украинской стороной условий размещения военной техники и вооружения. Так, было отмечено прибытие железнодорожного состава с партией военной техники ВСУ в город Красноармейск, расположенный в 42 км на западе от Донецка. В общей сложности было переброшено 22 танка и 15 БМП.

Напомним, ранее руководители администраций Горловки и Новоазовского района ДНР сообщили, что украинские военнослужащие накануне вечером нарушили установленный на время празднования Нового года режим перемирия, открыв огонь по населенным пунктам Зайцево и Саханка.