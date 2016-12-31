Террористы из пригородов Дамаска угрожают посольству РФ

Москва, 31 декабря. Министерство иностранных дел Российской Федерации считает реальной угрозу российскому посольству со стороны террористов, которые базируются в пригородных районах Дамаска. Об этом проинформировала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Вынуждены констатировать сохранение реальной угрозы посольству России и его сотрудникам со стороны группировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска», — указано в заявлении МИД РФ.

Как ранее сообщало агентство НСН, 28 декабря сирийские боевики обстреляли из минометов российское дипведомство в Дамаске. В результате инцидента никто не пострадал.

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