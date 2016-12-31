Перемирие в Сирии: Россия опровергла предсказание Обамы о «сирийской трясине»

Лондон, 31 декабря. Несмотря на прогнозы западных лидеров Россия вступает в 2017 год в качестве ключевого игрока на международной арене, включая Ближний Восток, пишет The Guardian.

Соглашение России, Ирана и Турции о введении режима тишины в Сирии показало несостоятельность прогнозов западных политиков, считающих Москву «изгоем», поскольку на Ближнем Востоке теперь командует Россия, а не Америка, пишет журналист The Guardian Патрик Винтур. Обозреватель также заметил, что у гуманитарных и миротворческих инициатив Москвы и Анкары есть благоприятная основа. По мнению Винтура, военный баланс изменился после разгрома боевиков в Алеппо. Как ранее сообщало агентство НСН, Барак Обама предрекал России «сирийскую трясину».