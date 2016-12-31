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Сирия сегодня: стабильность в Алеппо, де Мистура уверен в успехе перемирия в САР
Новости Сирии

Сирия сегодня: стабильность в Алеппо, де Мистура уверен в успехе перемирия в САР

Сегодня 16:56
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Сирия сегодня: стабильность в Алеппо, Стаффан де Мистура уверен у успехе перемирия в САР

Сирия, 31 декабря. Спецпосланник ООН по Сирии де Мистура уверен в успехе соглашения между правительством САР и оппозицией, газета The Guardian высмеяла США. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Перемирие сработает

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура считает, что достигнутое соглашение о прекращении огня в Сирийской Арабской Республике между правительством Башара Асада и вооруженной оппозицией «на этот раз может сработать». По его словам, нельзя не отметить, что Россия, Турция и Иран располагают большим военным присутствием в регионе и тот факт, что страны имеют общий интерес, даже не смотря на то, что этот интерес может быть обусловлен разными причинами.

Напомним, что Сирийская арабская армия (САА) и вооруженные оппозиционные группировки согласились соблюдать перемирие на территории САР с полуночи 30 декабря. Отметим, что соглашение не подписали боевики запрещенных в РФ террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ).

Сирия сегодня: стабильность в Алеппо, Стаффан де Мистура уверен у успехе перемирия в САР

США в пролете

Газета The Guardian опубликовала материал, согласно которому Россия вступает в 2017 год как один из ключевых игроков на международной арене вопреки прогнозам лидеров стран Запада.

Обозреватель газеты Патрик Винтур отметил, что соглашение о прекращении боевых действий в САР, подписанное Россией, Турцией и Ираном, показало, что на Ближнем Востоке командует именно Россия, а не Соединенные Штаты.

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Сирия сегодня: стабильность в Алеппо, Стаффан де Мистура уверен у успехе перемирия в САР

Жизнь в Алеппо

В освобожденной северной столице Сирии — Алеппо — возобновляют подачу питьевой воды из основного источника реки Евфрат на станции по ее очистке, передает SANA.

По словам директора департамента водоснабжения Алеппо Фахера Аль-Хамду, несмотря то, что накануне боевики «Исламского государства» перекрыли подачу питьевой воды в Алеппо, вода постепенно начинает возвращаться в дома сирийцев.

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Алексей Громов
#стаффан де мистура #фахер аль-хамду
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