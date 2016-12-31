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Донбасс: ВСУ более ста раз обстреляли города ДНР из гранатометов
Новороссия

Донбасс: ВСУ более ста раз обстреляли города ДНР из гранатометов

Сегодня 16:07
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Донбасс: ВСУ более ста раз обстреляли города ДНР из гранатометов

Донецк, 31 декабря. ВСУ за минувшие 24 часа более ста раз нарушили «режим тишины», в результате был поврежден жилой дом в селе Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом в субботу заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

По его словам, киевские силовики 123 раза нарушили режим прекращения огня. ВСУ выпустили по территории ДНР 47 мин, почти 50 боеприпасов из разных видов гранатометов. Басурин добавил, что под обстрелом оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватая и населенные пункты Крутая Балка, Докучаевск.

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Дана Балан
#днр #донбасс #эдуард басурин
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