Боевики ИГ планировали организовать теракт в Анкаре в канун Нового года

Анкара, 31 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали восемь человек, подозреваемых в связях с так называемым «Исламским государством».

Согласно предварительной информации, боевики планировали организовать теракт в Анкаре в канун Нового года.

Как ранее сообщала Газета.Ru, Военно-воздушные силы Турции успешно ликвидировали в Сирии одного из главарей «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское название — ДАИШ, деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации).

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