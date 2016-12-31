Полтавченко пожелал добра и любви петербуржцам в новом году

Санкт-Петербург, 31 декабря. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пожелал жителям города добра и любви в новом году. Новогоднее обращение губернатора было опубликовано в Instagram руководителем пресс-службы администрации губернатора Андреем Кибитовым.

Г.Полтавченко поздравляет всех Петербуржцев с наступающим Новым годом. A video posted by Андрей Кибитов (@kibitov) on Dec 31, 2016 at 1:53am PST

По словам Полтавченко, уходящий год для Северной столицы был богатым на события, речь идет о строительстве центрального участка ЗСД и окончании стройки футбольного стадиона на Крестовском острове.

Петербург стал лучшим туристическим направлением Европы и планеты, все эти достижения — заслуга горожан, отметил губернатор.

Он также пожелал жителям города добра и любви, здоровья и благополучия, достатка и счастья.

Выберите главное событие 2016 года!