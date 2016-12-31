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Тысячи добрых дел юнармейцев: в России стартовал марафон новогоднего чуда
Общество

Тысячи добрых дел юнармейцев: в России стартовал марафон новогоднего чуда

Сегодня 15:55
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Тысячи добрых дел юнармейцев: в России стартовал марафон новогоднего чуда

Москва, 31 декабря. Ребята из всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», созданного Минобороны РФ, проводят флешмоб в городах 85 регионов страны, поставив цель совершить 12 тысяч добрых дел за 48 часов.

По всей России стартовал масштабный флешмоб юнармейцев «Марафон новогоднего чуда». Во Владимире, Казани, Грозном ребята уже поздравили ветеранов с Новым годом и принесли им подарки, они также раздавали местным жителям мягкие игрушки. В Ярославле юнармейцы повесили на деревьях скворечники. Из Москвы во все концы страны полетели поздравительные телеграммы и открытки, а в Санкт-Петербурге участники паторитического движения дарили прохожим подарки. Юнармейцы из Севастополя покормили уличных собак — флешмоб будет длиться 48 часов.

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Ирина Селезнева
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