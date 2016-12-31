Володин пожелал удачи и благополучия россиянам в новом году

Москва, 31 декабря. Спикер Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин поздравил россиян с наступающим Новым годом. Обращение было опубликовано на сайте нижней палаты парламента.

Володин поздравил россиян с наступающим праздником и пожелал, чтобы для всех новый год стал светлым, радостным и полным открытий. Также спикер Госдумы пожелал, чтобы сбывались все заветные мечты и воплощались в жизнь намеченные планы.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Разделяя теплоту этого праздника, желаю вам крепкого здоровья, удачи и благополучия», — сказал Володин.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская в стихах поздравила россиян с Новым годом.

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