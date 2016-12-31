Медведев пожелал россиянам исполнения всего задуманного в новом году

Москва, 31 декабря. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил всех россиян с наступающим Новым годом.

«Несмотря на зимнюю погоду, Новый год – это всегда очень теплый и уютный праздник», — подчеркнул премьер-министр.

Медведев надеется на то, что жители страны смогут исполнить свои самые заветные мечты в 2017 году.

Как ранее сообщало агентство НСН, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом.

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