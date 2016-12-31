FAN-TV Лента новостей
Медведев пожелал россиянам исполнения всего задуманного в новом году
Политика

Медведев пожелал россиянам исполнения всего задуманного в новом году

Сегодня 15:54
54

Медведев пожелал россиянам исполнения всего задуманного в Новом году

Москва, 31 декабря. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил всех россиян с наступающим Новым годом.

«Несмотря на зимнюю погоду, Новый год – это всегда очень теплый и уютный праздник», — подчеркнул премьер-министр.

Медведев надеется на то, что жители страны смогут исполнить свои самые заветные мечты в 2017 году.

Как ранее сообщало агентство НСН, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом.

Читайте по теме: Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Алексей Громов
Событие года
Проголосовать
Все опросы
Новости партнеров
Эксклюзив

Лоскутное одеяло радикалов под Алеппо: сирийские офицеры не доверяют исламистам

Сегодня 15:44
116

Новости Новороссии: фонд Доктора Лизы не оставит Донбасс, ВСУ «поздравили» ДНР новогодними обстрелами

Сегодня 15:18
85

Сирия сегодня: Новый год в Алеппо, Совбез ООН проголосует за резолюцию по перемирию в САР

Сегодня 14:36
99

Михаил Ремизов об угрозах для России в 2017-м: Донбасс может полыхнуть

Сегодня 13:44
701

Сирия новости 31 декабря 2016 12.30: ВКС РФ ударили по ИГ в Хомсе, теракты в Багдаде унесли жизни более 20 человек

Сегодня 12:30
512
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Донбасс: ВСУ более ста раз обстреляли города ДНР из гранатометов

16:07

Тысячи добрых дел юнармейцев: в России стартовал марафон новогоднего чуда

15:55

Медведев пожелал россиянам исполнения всего задуманного в новом году

15:54

Полтавченко пожелал добра и любви петербуржцам в новом году

15:54

Лоскутное одеяло радикалов под Алеппо: сирийские офицеры не доверяют исламистам

15:44

Володин пожелал удачи и благополучия россиянам в новом году

15:37

Донбасс: ВСУ перебросили под Дебальцево западных наемников

15:28

Перемирие в Сирии базируется на общих интересах России, Турции и Ирана — де Мистура

15:28

Поклонская в стихах поздравила россиян с Новым годом

15:26

Новости Новороссии: фонд Доктора Лизы не оставит Донбасс, ВСУ «поздравили» ДНР новогодними обстрелами

15:18

Сотрудники МЧС проверяют сообщение о пожаре в посольстве США в Москве

15:16

ЛНР: пьяные украинские силовики протаранили на БМП автомобиль жителя Донбасса

15:05
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Донбасс: ВСУ более ста раз обстреляли города ДНР из гранатометов
Читать
Закрыть