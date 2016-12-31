Донбасс: ВСУ перебросили под Дебальцево западных наемников

Луганск, 31 декабря. Военнослужащие ВСУ перебросили в направлении Дебальцево подразделение западных снайперов. Об этом в субботу заявил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики майор Андрей Марочко.

По имеющимся данным, беря во внимание низкое морально-психологическое состояние в подразделениях киевских силовиков, командованию ВСУ пришлось обращаться к услугам западных наемников. По данным ведомства, в населенном пункте Красный Пахарь, на территории фермы размещены подразделения западных снайперов, которые разговаривают на английском языке.

Напомним, ранее Марочко сообщал, что украинские силовики перебросили к населенному пункту Счастье наемников из Литвы.

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