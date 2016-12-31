Поклонская в стихах поздравила россиян с Новым годом

Москва, 31 декабря. Депутат Госдумы Наталья Поклонская пожелала в новом 2017 году россиянам быть «счастливыми, здоровыми и успешными в благородных делах».

Экс-прокурор Крыма и ныне действующий депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила граждан России с наступающим Новым годом и прочитала «Новогодние игрушки». Ролик появился на YouTube-канале Поклонской. Также на своей странице Facebook парламентарий оставила пожелания для россиян. «Пусть рождественская звезда принесёт свет в наши сердца! Пусть все дома будут наполнены праздником и радостью!»