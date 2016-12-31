Сотрудники МЧС проверяют сообщение о пожаре в посольстве США в Москве

Москва, 31 декабря. Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций выехали к американскому посольству в Москве из-за поступившего сообщения о возгорании.

Согласно предварительной информации, в американском посольстве в центре российской столицы произошло возгорание. К зданию, расположенному на Новинском бульваре, выехали сотрудники МЧС.

По одной из версий, причиной инцидента могло стать замыкание в электрическом щитке. В настоящее время они осматривают территорию. Известно, что никого не эвакуировали, сообщает Life.ru.

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