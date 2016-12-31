Перемирие в Сирии базируется на общих интересах России, Турции и Ирана — де Мистура

Рим, 31 декабря. Новое соглашение о перемирии на территории Сирийской Арабской Республики должно сработать. Так считает специальный посланник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирии Стаффан де Мистура.

«Россия, Турция и Иран имеют большое военное присутствие на земле. Но прежде всего у них общий интерес, даже если он мотивирован разными причинами», — подчеркнул дипломат.

Как ранее сообщала Газета.Ru, так называемая «умеренная» сирийская оппозиция может отказаться соблюдать соглашение о прекращении огня.

Читайте по теме: Сирия новости 31 декабря 2016 12.30: ВКС РФ ударили по ИГ в Хомсе, теракты в Багдаде унесли жизни более 20 человек