Донбасс: ВСУ стягивают войска к границе ЛНР

Луганск, 31 декабря. Командование ВСУ перебросило в район населенных пунктов Светлодарск и Луганское военную технику и до 100 человек личного состава, сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики майор Андрей Марочко.

По словам Марочко, в район населенных пунктов Светлодарск и Луганское прибыла колонна военной техники Национальной гвардии Украины общей численностью до 100 человек.

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Как сообщала Газета.Ru ранее в субботу, за прошедшие сутки ВСУ шесть раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Народной милиции ЛНР.

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