Новости Новороссии: фонд Доктора Лизы не оставит Донбасс, ВСУ «поздравили» ДНР новогодними обстрелами

Новороссия, 31 декабря. Благотворительный фонд Елизаветы Глинки «Справедливая помощь» эвакуирует группу тяжелобольных детей из республик Донбасса уже в конце января. Киевские силовики в нарушение установленного на период праздников режима без огня обстреляли окраины Горловки и юг ДНР. Разведка ЛНР фиксирует усиление позиций ВСУ вблизи линии фронта новой партией техники и личным составом.

Праздничный «фейерверк» ВСУ в Горловке и на юге ДНР

Как сообщили представители администраций Горловки и Новоазовского района Донецкой народной республики, украинские подразделения накануне вечером нарушили установленный на время празднования Нового года режим прекращения огня.

По информации исполняющего обязанности мэра Горловки Ивана Приходько, подразделения ВСУ открыли огонь по району поселка Зайцево, находящегося на северной окраине города, около 23.30. Обстрел велся из крупнокалиберных минометов. В общей сложности было зафиксировано семь прилетов мин. Тем не менее, добавил и.о. главы мэрии, жертв и разрушений в ходе обстрела, к счастью, нет.

Руководитель администрации Новоазовского района республики заявил о том, что киевские силовики накануне вечером обстреляли населенные пункты Саханка и Красноармейское, расположенные в южной части ДНР. В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.

Напомним, накануне замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин заявил, что за 2016 год подразделения ВСУ 143 000 раз нарушили режим перемирия. Из тяжелого вооружения силовиками было проведено 78 223 обстрела.

Дело Доктора Лизы в Донбассе будет продолжено

Как отмечается на сайте благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, организация продолжит работу над текущими проектами своей основательницы.

В частности, сотрудники фонда продолжат оказывать помощь тяжелобольным и раненым детям народных республик Донбасса. Так, очередной этап эвакуации группы детей из Донецка намечен на конец января. Кроме того, в сообщении на сайте организации подчеркивается, что все сотрудники фонда, которые работали с больными детьми, решили продолжать свою деятельность.

Доктор Лиза регулярно оказывала помощь детям ЛНР и ДНР, отправляя их на лечение в Россию и доставляя гуманитарную помощь. Всего за прошлый год ее фонд вылечил более 350 детей из Донбасса. В число пациентов входят дети в возрасте до 16 лет с тяжелыми заболеваниями, нуждающиеся в комплексном и длительном лечении.

Елизавета Глинка, являвшаяся исполнительным директором организации, находилась на борту самолета Ту-154, который потерпел крушение в Черном море 25 декабря. Доктор Лиза направлялась с гуманитарным грузом в Сирию.

Армия Украины стягивает технику к границам ЛНР

Согласно информации официального представителя оборонного ведомства Луганской народной республики майора Андрея Марочко, украинская армия осуществила переброску новой партии военной техники и подразделений военнослужащих на свои позиции в зоне АТО в Донбассе.

По данным разведки ЛНР, в районе населенных пунктов Светлодарск и Луганское было отмечено прибытие колонны военной техники ВСУ и до 100 человек личного состава. Таким образом, украинская сторона, по словам представителя штаба Народной милиции, продолжает перегруппировку сил и средств вдоль всей линии разграничения сторон с целью проведения провокаций.

Андрей Марочко также подчеркнул, что Киев по-прежнему продолжает рассматривать силовой вариант разрешения конфликта в Донбассе как основной, и для этого усиливает позиции ВСУ военной техникой и вооружением, а также проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций на линии разграничения сторон.

Напомним, ранее представители оборонного ведомства республики заявили о том, что за прошедшие сутки украинские силовики шесть раз открывали огонь по позициям подразделений Народной милиции ЛНР. Под обстрелами тяжелых 82-мм минометов ВСУ оказались населенные пункты Калиново, Калиновка и Красный Яр.