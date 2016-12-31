Перемирие в Сирии: Турция и Иран с подачи России переигрывают на Ближнем Востоке США

Москва, 31 декабря. Договоренность о прекращении боевых действий в Сирии была достигнута благодаря усилиям России, Ирана и Турции. И то, что сирийский вопрос решался без США, имеет гораздо большие шансы на успех, чем женевские соглашения. Эксперты видят в этом залог прекращения боевых действий во всей Сирии.

Выбранную в качестве площадки для политического урегулирования в Сирии нейтральную Астану эксперты оценивают положительно. То, что не удалось сделать после российско-американского соглашения в Женеве, может решиться в Казахстане, считает руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.

« То, что враждующие стороны сирийской гражданской войны — а это официальный Дамаск и вооруженные оппозиционеры — могут сесть за стол переговоров в Астане уже через месяц, как это предлагает президент Казахстана Назарбаев, можно оценивать лишь только положительно», — прокомментировал эксперт. Он добавил, что на сегодняшний день более 60 оппозиционный группировок подписали мирное соглашение, что является большим шагом к прекращению военных действий в САР.