Луганск, 31 декабря. Пьяные бойцы Национальной гвардии Украины протаранили на БМП автомобиль жителя населенного пункта Макарово. Об этом в субботу поведал официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

Согласно предварительной информации, украинские силовики бросили пострадавшего умирать на морозе, однако мужчина успел рассказать об инциденте своим родственникам.

Напомним, ранее агентство НСН сообщило о том, что трое украинских диверсантов погибли, попытавшись перебраться через минное поле в зоне военного конфликта в Донбассе.

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