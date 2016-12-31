Благосклонность vs мстительности: Times заострила внимание на контрасте Путина и Обамы

Москва, 31 декабря. Действия президента Российской Федерации Владимира Путина, который решил не высылать из страны американских дипломатов в ответ на контрмеры Вашингтона, британская ежедневная газета Times назвала благосклонным новогодним жестом.

Кроме того, издание отмечает контраст с «последним мстительным ударом президента Барака Обамы».

По материалам Times, решение главы российского государства оказалось невероятно мягким, беря во внимание то, как РФ и СССР реагировали на вынуждение своих дипломатов покинуть Вашингтон — зеркальными мерами.

Напомним, накануне Вашингтон решил ввести дополнительные антироссийские санкции, которые коснулись целого ряда компаний и фирм, а также дипломатов, которым дали 72 часа для того, чтобы те покинули пределы страны.

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