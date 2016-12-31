Сирийские военные считают, что судьба перемирия в Сирии достаточно туманна. К такому выводу пришли корреспонденты Федерального агентства новостей, встретившиеся с несколькими офицерами Сирийской арабской армии (САА) и Республиканской гвардии САР на линии фронта южнее района военных училищ в Алеппо.

Первоочередной причиной сомнений офицеров САА в устойчивости объявленного сутками ранее перемирия является сложная обстановка на юго-западном и северо-западном участках фронта. Дело в том, что группировка исламистов, чьи позиции расположены в трех километрах южнее Алеппо, представляет собой сложную мозаику отрядов с разными коэффициентами «оппозиционности» и «исламизированности». Стоит учесть, что после объявления о прекращении огня некоторые узкие участки фронта действительно затихли, в то время как плотность перестрелок на соседних, находящихся менее чем в километре от последних, только возросла.

На линии соприкосновения возник своеобразный хаос. Недостаток информации и личное мировосприятие каждого отдельного командира внесли определенную сумятицу в этап реализации договоренностей о перемирии. В частности, на высотах Базу и ар-Рахым, ближайшие подступы к которым контролируются подразделениями «Джабхат Фатх аш-Шам», укомплектованными преимущественно туркоманами (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ), ровно в полночь 29 декабря установилась гробовая тишина. С точки зрения большинства собеседников ФАН из состава Республиканской гвардии САР, основной причиной внезапного затишья является этнический состав отрядов, благодаря которому турки оказывают на подразделения больше влияния, нежели высшее командование террористической группировки. В общем, гвардейцы САР, памятуя о том, что «Джабхат Фатх аш-Шам» не приняла условий прекращения огня, были удивлены таким поворотом событий.

В то же время боевики группировки «Ахрар аш-Шам» («Исламское движение свободных людей Шама» — союз исламских салафистских бригад, объединенных для войны против армии правительства Башара Асада, а также «Хезболлы» и боевиков шабихи, в состав входит запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра»), чье командование открыто согласилось прекратить огонь в назначенное время, до 03.00 в ночь с 29 на 30 декабря вела активную перестрелку с сирийским ополчением в районах Рашдин-4 и Рашдин-5.

С точки зрения высокопоставленных офицеров САА, после поражения в Алеппо, исламисты утратили изрядную долю взаимопонимания, и любой местный командир террористов принимает решения, уделяя все меньше и меньше внимания вопросам координации с соседями, не говоря уже о соблюдениях приказов командования. Отсутствие единоначалия и субординации в стане противника может привести к самым неожиданным последствиям, расхлебать которые будет не под силу даже министрам иностранных дел. В ход снова могут пойти привычные инструменты принуждения к миру: авиация, артиллерия, наступление в юго-западном и северо-западном направлении.

Стоит помнить, что, несмотря на успешное завершение долгой и кровавой операции по освобождению восточных районов Алеппо, город все же не освобожден полностью и находится под постоянной угрозой нового наступления исламистов как минимум с двух направлений. Районы Нового Алеппо, Лерамун и Аз-Захра по-прежнему в руках разнообразных «оппозиционеров», и сдавать позиции без боя боевики не собираются. Более того, дистанция между первой линией обороны боевиков и центром города — всего лишь пять с небольшим километров. Для наглядности можно экстраполировать диспозицию на условную карту Москвы. Можно ли говорить об отсутствии угрозы, если после условного освобождения Рязанского, Южно-Портового, Нижегородского и Таганского районов, под контролем врага по-прежнему остаются Митино, Северное Тушино, а также Новопеределкино и Солнцево? Вот и нам кажется, что нельзя.

Также сирийские офицеры неустанно предостерегают Россию от чрезмерного углубления внешнеполитических взаимоотношений с Турцией по сирийскому вопросу, так как в Сирии Турцию считают несомненным врагом.