МИД РФ видит выход из тупика российско-американских отношений

Москва, 31 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что сегодня есть все предпосылки для того, чтобы выйти из того тупика, в который привела российско-американские отношения нынешняя администрация Белого дома.

По словам Захаровой, российские власти работали даже с прежней командой США, которая «абсолютно не скрывала своей антироссийской политики по многим вопросам».

«Для нас, конечно, есть вещи, на которые мы не можем не реагировать. Но наша принципиальная позиция заключается в следующем: неважно, насколько партнер сложный, — необходимо с ним работать», — подчеркнула она в интервью РИА Новости, добавив, что МИД РФ будет работать «с любой командой».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства выразила мнение, что необходимо «выходить из тупика, в который привели российско-американские отношения прежние обитатели Белого дома». При этом, по ее мнению, для этого есть все предпосылки.

Как сообщала Газета.Ru, в минувший четверг США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов.

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