Пан Ги Мун простился с сотрудниками ООН, поблагодарив их за работу

ООН, 31 декабря. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун покинул штаб-квартиру всемирной организации в Нью-Йорке, простившись со своими подчиненными, с некоторыми из которых работал бок о бок с 2007 года.

Перед тем, как освободить свой кабинет на 38-м этаже высотки комплекса, генсек отметил, что ему так многое хочется сказать.

«Сейчас у меня на уме только два слова: спасибо вам. Вы должны испытывать гордость, точно так же, как я испытываю гордость, называя вас своими коллегами», — отметил он.

У самого выхода из комплекса Пан Ги Муна ждали начальник его канцелярии Эдмунд Муле, председатели Совбеза ООН и Генеральной Ассамблеи. Сев в черный лимузин Mercedes, восьмой генеральный секретарь помахал рукой и навсегда покинул штаб-квартиру ООН.

Как сообщала Газета.Ru, ранее в своей речи Пан Ги Мун пошутил, что чувствует себя Золушкой, поскольку уже ночью все изменится.

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