Камчатка и Чукотка встретили 2017 год

Анадырь, 31 декабря. Камчатский край и Чукотский автономный округ первыми в стране встретили Новый 2017 год. На городских площадках проходят праздничные гулянья, жители сидят за новогодними столами.

Жители Камчатки и Чукотки первыми встретили Новый год. На городских площадках проходят праздничные концерты, в которых задействованы местные коллективы, в населенных пунктах запускают праздничные салюты. На зимних праздниках в Камчатском крае и в Чукотском автономном округе пройдут праздничные концерты, различные шоу-программы, выставки и спектакли, посвященные Новому году и Рождеству.