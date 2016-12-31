Сирия получила от России в дар аэромобильный госпиталь

Москва, 31 декабря. Российская сторона подарила Сирии аэромобильный госпиталь, который работал в пригородных районах Алеппо. Соответствующее соглашение подписали директор департамента международной деятельности МЧС Российской Федерации Александр Романов и глава департамента здравоохранения Алеппо Зиад аль Хай Джаха.

«Вместе с медицинским оборудованием, медицинскими препаратами, расходными материалами передается в дар сирийской стороне», — отметили в пресс-службе МЧС РФ.

Как ранее сообщала Газета.Ru, президент САР Башар Асад готов содействовать выполнению соглашений о перемирии в зоне регионального конфликта.

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