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Санта Клаус с Аляски доказал Facebook, что он действительно существует
Весь мир

Санта Клаус с Аляски доказал Facebook, что он действительно существует

Сегодня 14:15
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Санта Клаус с Аляски доказал Facebook, что он действительно существует

Вашингтон, 31 декабря. Facebook вернул учетную запись американцу, который предоставил документы, подтверждающие, что он действительно является Сантой Клаусом. 

Как сообщает Associated Press, жителя американского города Норт-Пол в штате Аляска действительно зовут Санта по фамилии Клаус. Мужчина рассказал журналистам, что сотрудники социальной сети усомнились в достоверности указанной на его странице информации и заблокировали аккаунт. 

Чтобы вернуть доступ к странице, Клуас предоставил удостоверяющие личность документы, включая копию водительских прав и бумаги, свидетельствующие о том, что он входит в городской совет Норт-Пола. После этого его страницу восстановили.

В заявлении Facebook отмечается, что сотрудники компании обрабатывают миллионы сообщений каждую неделю, и иногда могут «что-то понять неверно».

Отметим, судя по фотографиям, опубликованным на странице Клауса, он действительно похож на новогоднего волшебника: с пышной седой бородой и очках.

Как сообщала Газета.Ru, ранее физик из Эксетерского университета Британии Кэти Шин доказала, что Санта-Клаус действительно существует с помощью Специальной теории относительности, которую сформулировал Альберт Эйнштейн.

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