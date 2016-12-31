Сирия, 31 декабря. Боевики группировки «Джебхат ан-Нусра»* казнили мирного жителя провинции Идлиб по обвинению в связях с правительством Сирии. Отряды ССА** открыли огонь по опорным пунктам сирийской армии на западе провинции Хама. На востоке Хомса продолжаются бои между САА и террористами ИГ***, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Латакия

Боевики оппозиционных формирований открыли огонь по опорным пунктам военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) в районе населенных пунктов Аль-Хадр, Тардин и Хардабин, расположенных в северной части провинции Латакия. Артиллерия правительственных войск провела ответный обстрел отрядов боевиков. В результате была уничтожена группа террористов, также ликвидировано несколько единиц военной техники повстанцев.

Провинция Алеппо

Саперные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают операцию по разминированию восточных районов города Алеппо, освобожденных правительственной армией от боевиков повстанческих группировок. В данный момент саперы РФ приступили к разминированию района Аль-Суккари. По данным Минобороны России, в ходе операции было разминировано почти 1 100 гектаров территории.

Провинция Хомс

В восточной части провинции Хомс продолжаются ожесточенные бои между подразделениями сирийских войск и террористами ИГ. В данный момент правительственные военнослужащие ведут интенсивный огонь по опорным пунктам боевиков вблизи населенного пункта Шарифа из тяжелых артиллерийских орудий. Сообщается, что под обстрелом со стороны САА было уничтожено как минимум семь террористов. Кроме того, ликвидировано несколько единиц бронетехники ИГ.

Провинция Даръа

Продолжаются столкновения между боевиками террористических группировок и военнослужащими сирийской армии в районе населенного пункта Аль-Маншия, находящегося в окрестностях города Даръа. В ходе контратаки подразделения САА ликвидировали несколько террористов, еще некоторые получили ранения. Однако перестрелки в этом регионе время от времени возобновляются.

Провинция Идлиб

Вблизи лагеря для беженцев Атама на границе с Турцией в северной части провинции Идлиб боевики формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» казнили одного мирного жителя, обвинив его в работе на сирийское правительство. Мужчина был убит несколькими выстрелами в голову. Кроме того, террористы арестовали и незаконно удерживают нескольких беженцев, подозреваемых в шпионаже.

Провинция Ракка

Подразделения Сирийских демократических сих (SDF)**** в данный момент движутся по направлению к населенному пункту Айн Исса на севере от Ракки, который недавно был отбит террористами ИГ в ходе ожесточенных боев. Командование SDF намерено вернуть под свой контроль стратегически важное поселение.

Провинция Хама

Отряды Сирийской свободной армии (ССА) обстреляли позиции военнослужащих правительственных войск на окраине населенного пункта Аль-Рабиа, находящегося в западной части провинции Хама. Сообщается, что никто из сирийских военнослужащих не пострадал. В данный момент подразделения САА готовят ответный обстрел укрепрайонов боевиков.

Оппозиционные источники распространили дезинформацию о том, что сирийская авиация ведет бомбардировки укрепленных районов боевиков повстанческих группировок в окрестностях населенного пункта Аль-Латамина в северной части провинции Хама. Тем не менее, как уже подчеркивали официальные представители Минобороны РФ, ВВС САР, как и российская авиация, не проводят операции против оппозиционных сил в рамках вступившего в силу с 30 декабря режима прекращения огня.

Ирак

Согласно данным источника в командовании иракской армии, правительственные войска полностью взяли под контроль район Аль-Кудс города Мосул после серии ожесточенных боев с террористами ИГ. В данный момент бои продолжаются в соседних кварталах. Как сообщает источник, боевики несут серьезные потери в живой силе и военной технике.