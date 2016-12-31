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Захарова назвала антироссийские выпады Обамы местью за победу Трампа
Политика

Захарова назвала антироссийские выпады Обамы местью за победу Трампа

Сегодня 13:46
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Захарова назвала антироссийские выпады Обамы местью за победу Трампа

Москва, 31 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация Обамы не оставляет попыток ухудшить отношения Москвы и Вашингтона.

Команда Демпартии США своими действиями «пытается отомстить Трампу за победу, принимая просто абсурдные решения за месяц до его вступления в должность», заявила представитель отечественного МИД Мария Захарова. Последним ярким примером дипломат назвала поставку тяжелого оружия сирийской оппозиции.  Как сообщало ранее агентство НСН, уходящий президент Барак Обама подписал закон, согласно которому будут произведены поставки ПЗРК так называемой сирийской оппозиции.

 

 

 

 

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Ирина Селезнева
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