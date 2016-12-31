Три пули бандитов попали в бойца Мирзаева

Москва, 31 декабря. Чемпион мира по боевому самбо Расул Мирзаев, который сумел дать отпор троим вооруженным преступникам, получил серьезные травмы.

Сообщается, что медики диагностировали у спортсмена огнестрельное ранение подбородка и еще два — в области груди. Известно, что пули из пневматического оружия прошли навылет и не задели жизненно важных органов. Кроме того, 30-летний боец получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга.

Напомним, инцидент произошел в субботу ночью на юге столицы на улице Восточной. Трое преступников напали на Расула Мирзаева в подъезде возле квартиры. Как сообщала Газета.Ru, бандиты произвели несколько выстрелов в лицо и избили спортсмена битой.

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