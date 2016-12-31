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Сирия сегодня: Новый год в Алеппо, Совбез ООН проголосует за резолюцию по перемирию в САР
Новости Сирии

Сирия сегодня: Новый год в Алеппо, Совбез ООН проголосует за резолюцию по перемирию в САР

Сегодня 14:36
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Сирия сегодня: Новый год в Алеппо, Совбез ООН голосует за резолюцию по перемирию в САР

Сирия, 31 декабря. Пушков раскритиковал заявление оппозиционеров «Ахрар аш-Шам», жители Алеппо готовятся к Новому году, в Совбезе ООН голосуют за резолюцию по прекращению огня в Сирии. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Грязные игры

Оппозиционеры из группировки «Ахрар аш-Шам» («Исламское движение свободных людей Шама» — союз исламских салафистских бригад, объединенных для войны против армии правительства Башара Асада, а также «Хезболлы» и боевиков шабихи, в состав входит запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра») выступила против перемирия под влиянием сил, которые не хотят мирного урегулирования сирийского кризиса, а значит, «грязная игра вокруг Сирии не закончена», написал в своем Twitter член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сирия сегодня: Новый год в Алеппо, Совбез ООН голосует за резолюцию по перемирию в САР

Напомним, что ранее появилась информация о том, что представители сирийской группировки «Ахрар аш-Шам» заявили, что сомневаются по ряду пунктов соглашения о перемирии в Сирийской Арабской Республике и возобновлении переговоров, поэтому не подпишут соглашение.

Сирия сегодня: Новый год в Алеппо, Совбез ООН голосует за резолюцию по перемирию в САР

Праздник к нам приходит

Жители сирийского Алеппо готовятся встретить новый, 2017-й, год и надеются, что он будет мирным. В освобожденной от боевиков северной столице САР впервые за долгое время царит атмосфера праздника: для детей провели новогодние утренники. Организовавшие праздник офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики вручили всем пришедшим сладкие подарки и приветы от сверстников из России.

По словам российского офицера Центра Светланы Мельниковой, очень приятно осознавать, что одни дети поддерживают других. «Читаешь, и слезы наворачиваются, — говорит Мельникова. — Очень трогательно пишут».

Сирия сегодня: Новый год в Алеппо, Совбез ООН голосует за резолюцию по перемирию в САР

Новогоднее голосование в СБ ООН

В Нью-Йорке пройдет голосование членов Совета Безопасности ООН по предложенному Москвой проекту резолюции в поддержку прекращения боевых действий на территории Сирии, сообщили в постпредстве России при ООН. Напомним, что ранее Москва направила в ООН проект резолюции по продвижению режима прекращения огня в САР. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин выразил надежду, что Совбез единогласно примет резолюцию.

комментарии
Алексей Громов
#алексей пушков #башар асад #виталий чуркин #светлана мельникова
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