Захарова назвала информационной войной слухи о «ставке России на Трампа»

Москва, 31 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова подвергла острой критике высказывания американской стороны о том, что Москва якобы «сделала ставку» на избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

«Утверждения американского истеблишмента о том, что Россия поставила на Трампа... Это как раз один из элементов информационной войны», — подчеркнула дипломат в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее новый президент США Дональд Трамп высмеял сюжеты ряда американских телеканалов, которые были посвящены антироссийским санкциям.

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