Путин поручил выделить средства на проведение Worldskills в Казани

Москва, 31 декабря. Российский президент Владимир Путин распорядился до 15 апреля 2017 года принять решение о субсидировании на проведении международных и национальных соревнований Worldskills.

Глава государства Владимир Путин поручил правительству решить вопрос о предоставлении субсидий из федерального бюджета на поддержку «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Средства должны быть направлены на проведение мирового чемпионата по Worldskills в 2019 году, который пройдет в Казани, а также на популяризацию движения «Молодые профессионалы». Соответствующее распоряжение появилось на сайте Кремля.