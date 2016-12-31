Дети Мосула рассказали, как боевики ИГ учили их «культуре убийства»

Мосул (Ирак), 31 декабря. Телевизионный канал «Аль-Гад» взял несколько интервью у иракских детей в палаточном лагере Аль-Хазир к востоку от города Мосул. Интервью были посвящены процессу обучения детей в ходе двухлетней оккупации города боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

По словам детей, основной темой, продвигавшейся «учителями» из ИГ, стала «культура убийства».

В частности, детей учили тому, как правильно подготовить и соорудить взрывное устройство, как убивать людей или правильно совершать суицид.

Как сообщала Газета.Ru, 30 декабря в ходе интенсивных боев к северу от Мосула силам международной коалиции и иракским войскам удалось освободить от террористов ИГ два населенных пункта, в боях были уничтожены не менее 70 террористов.

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