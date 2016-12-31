Not this time, Mr.Carlsen: соцсети смакуют эмоции норвежца после поражения в Дохе

Москва, 31 декабря. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, расстроенный поражением от российского шахматиста Сергея Карякина, раньше времени ушел с церемонии награждения чемпионата мира по блицу.

В ходе фотосъемки растерянный норвежец смотрел в разные стороны, после чего покинул торжественную церемонию. Соцсети бурно отреагировали на поступок Магнуса, который не может себя вести нормально. Так, его называют слабым и неуравновешенным.

Как сообщала Газета.Ru, 22 ноября, когда Карякин одержал первую победу над Карлсеном в серии матчей за мировой шахматную корону в Нью-Йорке, норвежец сбежал с пресс-конференции. За неподобающее поведение норвежцу назначили штраф.

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