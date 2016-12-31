Киев возвращает на родину украинца, осужденного в России за шпионаж

Киев, 31 декабря. Министерство юстиции Украины планирует вернуть в страну украинца Валентина Выговского, который был осужден за шпионаж на территории Российской Федерации.

Выговской был приговорен к 11 годам заключения (за сбор информации о военных вертолетах российского производства).

Все необходимые документы были переданы в Дарницкий районный суд города Киева. Минюст Украины ссылается на Конвенцию о передаче осужденных лиц и рассчитывает на то, что украинец будет отбывать дальнейшее наказание уже на родине.

Как ранее сообщало агентство НСН, Лефортовский суд Москвы продлил до конца января арест обвиняемому в шпионаже гражданину Украины Роману Сущенко.

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