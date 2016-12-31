ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрывы в Багдаде

Багдад, 31 декабря. Террористы экстремистской группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ) взяли ответственность за нападения, которые произошли в субботу утром на рынке в Багдаде.

ИГИЛ взяло ответственность за взрывы в иракской столице. Нападение устроили два террориста-смертника.

#baghdad bombings targeted local market full of labor workers pic.twitter.com/qI1ukBbSZi — Steven nabil (@thestevennabil) December 31, 2016

Напомним, как ранее сообщала Газета.Ru, жертвами взрывов стали 28 человек. Более полусотни людей получили травмы разной степени тяжести.

Теракты произошли в торговом районе столицы Ирака. На месте ЧП работают экстренные службы.

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