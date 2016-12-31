Грязная игра вокруг Сирии не закончена — Пушков

Москва, 31 декабря. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление оппозиционной сирийской группировки «Ахрар аш-Шам», которая отказалась соблюдать перемирие в Сирийской Арабской Республике.

«Под влиянием сил и стран, враждебных мирному процессу в Сирии, «Ахрар аш-Шам» выступила против перемирия. Грязная игра вокруг Сирии не закончена», — написал сенатор в своем микроблоге в сети Twitter.

Как сообщала ранее Газета.Ru, данная сирийская группировка заявила, что не подписывала соглашение о перемирии, а также у нее есть вопросы к предложенному соглашению.

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