«Бермудский треугольник» Румынии назван самым страшным местом в мире

Бухарест, 31 декабря. Находящийся на окраине трансильванского города Клуж-Напока лес Хойя-Бачу, известный как «бермудский треугольник» Румынии, возглавил список «18 самых кошмарных мест, которые не дадут тебе заснуть ночью»

Рейтинг был опубликован одним из популярных развлекательных веб-сайтов 9gag.com. Пользователи со всего мира поставили румынской «достопримечательности» более 20 тысяч лайков.

Помимо страшного леса, в рейтинг вошли сожженный нацистами французский город Орадур-сюр-Глан, ирландский замок Лип, где в Средневековье пытали невинных узников, «Ворота в ад» в Туркменистане, где уже 40 лет непрерывно горит газовый кратер, привлекающий своим теплом тысячи пауков из окрестностей и многие другие.

Как сообщает Газета.Ru, лес Хойя-Бачу привлекает любителей паранормальных явлений. Местные жители неоднократно заявляли, что видели в этих краях НЛО.

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