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Сирийские курды выбивают ИГ из Махмудли севернее Ракки
Новости Сирии

Сирийские курды выбивают ИГ из Махмудли севернее Ракки

Сегодня 12:30
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Сирийские курды выбивают ИГ из Махмудли севернее Ракки

Москва, 31 декабря.  Сирийские курды продолжают бои против ИГ за город Махмудли к северу от Ракки, сообщает курдское агентство Hawar.

Сирийские демократические силы, костяк которых составляют курдские бойцы, ведут борьбу с  боевиками ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство» запрещено в России как террористическая организация). В настоящий момент идут бои за освобождение Махмудли к северу от Ракки, передает Hawar. Боестолкновения продолжаются в городской черте, уничтожены десятки боевиков, военная техника и транспорт ИГ.

 

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Ирина Селезнева
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