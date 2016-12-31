Сирийские курды выбивают ИГ из Махмудли севернее Ракки

Москва, 31 декабря. Сирийские курды продолжают бои против ИГ за город Махмудли к северу от Ракки, сообщает курдское агентство Hawar.

Сирийские демократические силы, костяк которых составляют курдские бойцы, ведут борьбу с боевиками ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство» запрещено в России как террористическая организация). В настоящий момент идут бои за освобождение Махмудли к северу от Ракки, передает Hawar. Боестолкновения продолжаются в городской черте, уничтожены десятки боевиков, военная техника и транспорт ИГ.