Мутко рассказал, когда утихнут страсти вокруг российского спорта

Москва, 31 декабря. Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко считает, что в будущем году отрицательный фон вокруг российского спорта утихнет.

Он отметил, что хотелось бы сделать все, чтобы негатив вокруг российского спорта уменьшался. Мутко отметил, что, естественно, трудно что-либо противопоставить сегодняшним заявлениям, которые больше похожи на пропаганду. Он также выразил надежду, что в 2017 году все смогут наслаждаться спортом, а не политикой, сообщает ТАСС.

Вице-премьер подчеркнул, что итоговые отчеты Всемирного антидопингового агентства (WADA) должны порадовать своими цифрами.

«В российском спорте не больше допинга, чем в других странах. И сейчас, когда будут обнародованы отчеты по итогам этого года, вы увидите — количество положительных проб будет меньше, чем когда даже когда мы сами вели этот контроль», — заявил Мутко.

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Как ранее сообщала Газета.Ru, Мутко заявил, что западные СМИ подают тему допинга под своим углом.