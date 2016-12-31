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Госдуме предлагают штрафовать службы такси за водителей-нелагалов
Россия

Госдуме предлагают штрафовать службы такси за водителей-нелагалов

Сегодня 12:26
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Госдуме предлагают штрафовать службы такси за водителей-нелагалов

Москва, 31 декабря. В Государственную думу РФ внесен законопроект, предлагающий ввести штрафы для диспетчерских служб такси за передачу заказов на перевозку пассажиров водителям, которые не имеют на это разрешения.

Законопроект был внесен депутатами Законодательного собрания Краснодарского края. Авторы проекта предлагают дополнить административный кодекс новой статьей, которая бы предусматривала введение ответственности за осуществление предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым транспортным средством без разрешения.

Законопроект предполагает введение системы штрафов за нарушения. В частности, за передачу диспетчерами такси заказов на перевозку пассажиров нелегальным водителям для должностных лиц предусматривается штраф в размере 45 тыс. рублей. Штраф для юридических лиц может достигать  450 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Предполагается введение административной ответственности и для водителей нелегальных такси.

Как сообщала Газета.Ru, в 2014 году Госдума уже приняла в первом чтении проект закона о регулировании деятельности такси, но затем его рассмотрение было отложено. 

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