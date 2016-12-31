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Ученые предсказали встречу с пришельцами в 2017 году
Общество

Ученые предсказали встречу с пришельцами в 2017 году

Сегодня 12:15
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Ученые предсказали встречу с пришельцами в 2017 году

Лондон, 31 декабря. В новом 2017 году британские ученые обещают найти внеземную цивилизацию. Так, сотрудники Имперского колледжа исследуют зондом «Кассини» кольца Сатурна.

Астрофизики из лондонского Имперского колледжа будут наблюдать за кольцами Сатурна в 2017 году с помощью зонда «Кассини», который пройдет сквозь образования изо льда и пыли и передаст данные на Землю в октябре будущего года. Известно, что аппарат был запущен в космос в 1997 году и сейчас находится на заключительном этапе своей миссии. Британские ученые полагают, что смогут обнаружить инопланетян на одном из спутников Сатурна. Вероятно, пришельцы обитают на Энцеладе. Как ранее сообщало агентство НСН, над Сколково был замечен неопознанный летающий объект. 

 

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Ирина Селезнева
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