Apple сократит производство новых моделей iPhone

Токио, 31 декабря. Американская корпорация Apple сократит производство iPhone 7 и 7 Plus на 10% в первом квартале 2017 года.

Как сообщает газета Nikkei со ссылкой данные поставщиков, такое решение было принято после того, как компания сократила выпуск iPhone 6s в конце 2015 года, чтобы увеличить производство iPhone 7. Однако смартфоны продавались медленнее, чем планировалось. В связи с этим предполагается сокращение производства смартфонов моделей 7 и 7 Plus в следующем квартале.

Как отмечает издание, высокий спрос на новинку Apple фиксируется в Японии. Но эта страна составляет только около 10% от глобального рынка смартфонов и не может компенсировать снижение спроса.

Как сообщала Газета.Ru, ранее гендиректор Apple Тим Кук заявил, что он крайне доволен текущими продажами беспроводных наушников AirPods. «Это ошеломительный успех», — отметил он.

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