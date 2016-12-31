Трагедия в Башкирии: двое сотрудников МЧС погибли в огне

Уфа, 31 декабря. Двое сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций России погибли при тушении пожара в Башкирии.

Как стало известно, трагический случай произошел в субботу, 31 декабря, при тушении пожара в жилом доме, который расположен в селе Ерлыково. Возгорание было такой силы, что в считанные минуты дом был охвачен пламенем. В ликвидации пожара участвовали 6 единиц техники и 15 человек личного состава.

Пожарные сумели спасти мужчину, который затем был госпитализирован. Позже удалось выяснить, что двое сотрудников, принимавших участие в ликвидации пожара, не вышли на связь. Их нашли погибшими.

Как ранее сообщала Газета.Ru, накануне трое детей погибли на Ямале в результате сильного пожара.

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