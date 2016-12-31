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Взрыв в Багдаде унес жизни 28 человек, более 50 получили ранения
Происшествия

Взрыв в Багдаде унес жизни 28 человек, более 50 получили ранения

Сегодня 11:45
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Взрыв в Багдаде унес жизни 28 человек, более 50 получили ранения

Багдад, 31 декабря. Сегодня утром в столице Ирака прогремели два взрыва, которые унесли жизни  28 человек, еще 54 получили ранения, передает Associated Press.

Известно, что бомбы взорвались в одном из торговых центров Багдада, одну из них активировал террорист-смертник, другая бомба оказалась закладкой взрывчатки. По информации СМИ, ссылающихся на медиков и местных правохранителей, в результате трагедии погибли 28 человек, 54 были ранены. Ранее сообщалось о 18 погибших и 43 пострадавших при взрыве.

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Ирина Селезнева
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