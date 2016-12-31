Взрыв в Багдаде унес жизни 28 человек, более 50 получили ранения

Багдад, 31 декабря. Сегодня утром в столице Ирака прогремели два взрыва, которые унесли жизни 28 человек, еще 54 получили ранения, передает Associated Press.

Известно, что бомбы взорвались в одном из торговых центров Багдада, одну из них активировал террорист-смертник, другая бомба оказалась закладкой взрывчатки. По информации СМИ, ссылающихся на медиков и местных правохранителей, в результате трагедии погибли 28 человек, 54 были ранены. Ранее сообщалось о 18 погибших и 43 пострадавших при взрыве.