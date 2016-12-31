Победы, достижения и сердечная забота о России: Путин поздравил россиян с Новым годом

Москва, 31 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. По словам главы российского государства, все трудности 2016 года объединили российский народ, а также помогли двигаться вперед.

Президент РФ отметил, что год был непростым, однако трудности, с которыми столкнулись россияне, объединили и побудили открыть масштабные резервы возможностей для движения вперед.

Лидер России добавил, что вера в себя, свои силы и страну — главные факторы. Кроме того, он выразил благодарность россиянам «за победы и достижения, за понимание и доверие, за настоящую, сердечную заботу о России».

Путин также заявил, что всех россиян объединяют общие проблемы и общие радости, объединяет давняя, добрая традиция встречать новогодний праздник в семейном кругу, с надеждой на самое лучшее.

«Но не все сегодня за праздничным столом: немало наших граждан, в том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России, работают на предприятиях и дежурят в больницах, ведут поезда и самолеты. Всем, кто выполняет сейчас свой трудовой и ратный долг, мои самые добрые пожелания в наступающем году», — добавил российский президент.

Глава государства призвал российских граждан стать в новогоднюю ночь немного волшебниками, а также пожелал всем внимательно относиться к родным и с уважением — к окружающим.

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