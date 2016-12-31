Сирия, 31 декабря. ВКС России провели бомбардировки укрепрайонов террористов ИГ* на востоке провинции Хомс. По информации Минобороны РФ, боевики оппозиции 12 раз за сутки нарушили установленный в Сирии режим без огня. В результате двух мощных взрывов в Багдаде погибли более 20 мирных жителей, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Боевики террористических группировок обстреляли позиции Сирийской арабской армии (САА) недалеко от населенного пункта Вади Барда, расположенного на западе от города Дамаск. Военнослужащие правительственных войск были вынуждены открыть ответный огонь из артиллерийских орудий. Перестрелки в регионе время от времени возобновляются.

Согласно информации источника, близкого к боевикам оппозиционных группировок, в районе населенного пункта Аль-Мидъани и недалеко от города Дума в Восточной Гуте идут ожесточенные бои между отрядами повстанцев и бойцами «Хезболлы». Данных о ходе столкновений источник не приводит. Информация в настоящий момент проверяется.

Провинция Алеппо

По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки на территории Сирии было зафиксировано 12 фактов нарушения перемирия боевиками повстанческих формирований. Как сообщает ведомство, в провинции Дамаск отмечено шесть нарушений, пять — в Алеппо и еще одно — в провинции Хама. Представители министерства также подчеркнули, что ВКС РФ и ВВС Сирии не наносили авиаудары по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и предоставившим в российский или американский центры по примирению сторон данные о размещении своих отрядов.

Провинция Хомс

По информации одного из сирийских новостных порталов, ВКС России провели бомбардировку укрепленных районов террористов ИГ в восточной части провинции Хомс, в частности и в окрестностях сирийской авиабазы «Т-4» недалеко от города Пальмира. Источник сообщает, что в ходе авиаударов по местам концентрации сил ИГ, российская авиация нанесла боевикам серьезный урон в численной силе и технике.

Провинция Дейр эз-Зор

Самолеты ВВС международной коалиции нанесли серию авиаударов по опорным пунктам террористов ИГ вблизи шоссе между городами Ракка и Дейр эз-Зор в северо-западной части провинции Дейр эз-Зор. Ликвидировано несколько групп боевиков, также разрушена часть укреплений террористов.

Провинция Даръа

Боевики так называемой умеренной оппозиции провели атаку опорных пунктов правительственных войск на окраине района Даръа Аль-Балад города Даръа. Военнослужащие сирийской армии ответили массированным ударом из тяжелых артиллерийских орудий и минометов. В результате под обстрелами было уничтожено несколько боевиков, также ликвидировано три автомашины с крупнокалиберными пулеметами повстанцев.

Провинция Идлиб

Грузовые самолеты ВВС Сирии сбросили в подконтрольные боевикам-оппозиционерам районы населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрая на севере от города Идлиб гуманитарный груз. В результате сотни жителей получили необходимые медикаменты, продукты питания и одежду. Мирное население Аль-Фуа и Кефраи значительно пострадало вследствие интенсивных обстрелов со стороны боевиков повстанческих группировок.

Провинция Ракка

В результате нескольких авиаударов, нанесенных авиацией западной коалиции по укрепленным районам террористов ИГ в населенном пункте Дибси Афнан на западе от города Ракка, погибли пять мирных жителей. Кроме того, разрушения получили несколько многоквартирных жилых домов.

Провинция Хама

Как утверждает оппозиционный источник, ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по позициям боевиков в районе населенного пункта Аль-Маса на севере провинции Хама. Однако, как сообщили официальные представители Минобороны РФ, сирийская авиация, как и ВКС России, в рамках вступившего в силу с 30 декабря режима перемирия не наносят авиаудары по оппозиционным силам.

Ирак

По информации телеканала «Аль-Джазира», в результате двух мощных взрывов, прогремевших в районе Ас-Синак города Багдад, погиб по меньшей мере 21 человек, еще 43 получили ранения. Один теракт был организован террористом-смертником, во втором случае взорвалась заложенная бомба. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за серию взрывов.