Пожар полыхнул в московской поликлинике: пациентов эвакуировали

Москва, 31 декабря. Посетителей и персонал поликлиники на улице Планерная в Москве эвакуировали после возгорания электрооборудования, сообщил источник в экстренных службах столицы.

По данным источника, возгорание произошло в четырехэтажном здании поликлиники на улице Планерная, 8. Всех посетителей и персонал эвакуировали.

По предварительным данным, огонь разгорелся из-за короткого замыкания в электрощитовой. Как сообщают московские СМИ, огонь потушен.

Ранее Газета.Ru сообщала, что московские пожарные спасли 17 человек, после того, как в квартире 14-этажного дома на Чертановской улице произошел пожар.

Выберите главное событие 2016 года!