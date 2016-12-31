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Стали известны подробности покушения неизвестных бандитов на Мирзаева в Москве
Происшествия

Стали известны подробности покушения неизвестных бандитов на Мирзаева в Москве

Сегодня 11:38
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Стали известны подробности покушения неизвестных бандитов на Мирзаева в Москве

Москва, 31 декабря. Неизвестные злоумышленники расстреляли и избили бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева в Москве.

По информации некоторых СМИ, после нападения 30-летний боец был доставлен в медицинское учреждение. Согласно данным других источников, Мирзаев сумел отбиться от стрелявших в него преступников. Вероятно, злоумышленники не ожидали такого исхода событий и поспешили скрыться с места происшествия. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, сообщает Газета.Ru.

Прибывшими на место правоохранители установили, что в ночь на субботу трое неизвестных из травматического оружия произвели несколько выстрелов в спортсмена, сообщает Life.ru.

Напомним, Мирзаев является чемпионом мира по боевому самбо.

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Дана Балан
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